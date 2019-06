Prefeitura publica processo seletivo para merendeiros da REME

Divulgação/PMCG Conforme o edital a seleção será realizada em duas etapas, sendo inscrição online e prova de títulos.

Nesta terça-feira (11), a prefeitura publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a abertura do período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para seleção de merendeiro para atuar na Rede Municipal de Ensino (Reme).

De acordo com o edital da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o qual, estabelece as regras para seleção de pessoal para atuar na função de merendeiro em duas etapas: inscrição online e prova de títulos. Entre as atribuições para o exercício da função de merendeiro estão: Preparar as refeições destinadas ao aluno durante o período em que permanecer na escola ou Emei (antigo ceinf) segundo a receita e o cardápio do dia e distribuir a merenda de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene, no horário indicado pela direção da unidade escolar.

Além destes, a atribuição do cargo realizar a organização, manutenção, limpeza e conservação da cozinha, bem como de outros ambientes existentes na unidade escolar; utilizar corretamente as normas de higiene e conservação dos alimentos; manusear de forma correta os materiais e equipamentos da cozinha. O merendeiro deve ainda receber, conferir e armazenar de maneira adequada os gêneros alimentícios e controlar os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente, através do site www. campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas do dia 17 de junho às 16 horas do dia 19 de junho (observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul).

Ainda segundo edital, a solicitação da inscrição só poderá ser realizada via internet e após o encerramento do período estabelecido para sua realização online será publicada no Diogrande a relação das inscrições deferidas de todos os candidatos inscritos, convocando-os para a entrega dos títulos, conforme especificado no Anexo Único do Edital, bem como a entrega da cópia de um documento oficial com foto que o identifique.

Outras informações sobre o edital, o interessado pode acessar o endereço eletrônico do Diogrande de 11 de junho de 2019 pelo link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande