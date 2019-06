Prefeitura abre 633 vagas para concurso na área da saúde

Reprodução Inscrições iniciam nesta segunda-feira (17)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu 633 vagas para o Concurso Público de Provas e Títulos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). As inscrições iniciam nesta segunda-feira (17) até às 23h59 do domingo (14/07).

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande. As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.

As inscrições serão feitas única e exclusivamente pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além deste Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso.

Os candidatos poderão requerer a isenção da taxa de inscrição se estiverem em conformidade com a Lei Complementar Municipal, sendo desempregado, em situação de carência econômica, doador de sangue, medula óssea, doador ou receptor de rim sendo residente na Capital. Segundo a assessoria o concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande. As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.

A previsão é que as provas objetivas acontecem no dia 18 de agosto das 9h às 12h (nível superior) e das 15h às 18h (para nível médio e médio técnico). A prova conterá 40 questões de múltipla escolha, originais e inéditas, e cada questão será composta de quatro alternativas, sendo correta somente uma.

Quem quiser conferir o edital, na íntegra, poderá acessar a edição nº 5.599 do Diogrande, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande