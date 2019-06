PGE abre inscrições para cadastro reserva de assessor jurídico

Prazo para as inscrições do 2º Processo de Seleção Simplificada de Aptidão para Composição de Cadastro Reserva para o Cargo de Provimento em Comissão de Direção Gerencial e Assessoramento começa hoje (5) e termina no dia 14 de junho. A vaga é para a função de Assessor de Procurador, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE) e deverão realizar atividades de nível superior e assessoramento jurídico e administrativo aos procuradores.

Para participar do processo é necessário ser bacharel em Direito com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou certificado de aprovação em Exame de Ordem; ser brasileiro; estar quite com o serviço militar (se homem); estar no gozo dos direitos políticos; gozar de saúde física e mental; ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais.

Não podem participar do Processo Seletivo cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou por afinidade, até o terceiro grau, do titular do órgão em exercício.

Conforme a assessoria as inscrições devem ser feitas, até às 17 horas (horário de MS), exclusivamente pela internet, no site (www.concursos.ms.gov.br) ou também acessando um link que estará disponível no site da PGE. O valor para inscrição é de R$ 50,00.

Ainda no momento da inscrição, o interessado deverá anexar cópia de documento oficial de identidade com foto em formato “pdf”, sendo admitido, para tanto, fotocópia de RG, CNH, OAB, CTPS ou carteira funcional.

A remuneração correspondente ao cargo em comissão de Direção Gerencial e Assessoramento, símbolo DCA-7, função Assessor de Procurador, é de R$ 2.029,76, acrescida de 100% de gratificação pelo exercício de cargo em comissão. O cargo será exercido na capital sul-mato-grossense, podendo a lotação ocorrer em todos os setores onde exista atuação da PGE. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, no horário de funcionamento estabelecido pela PGE.