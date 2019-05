Inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 16 mil terminam hoje

Divulgação Candidatos tem até esta quarta-feira para realizar as inscrições

As inscrições para o processo seletivo da prefeitura de São Gabriel do Oeste terminam nesta quarta-feira (8). Os salários são de até R$ 16 mil e há vagas para os níveis fundamental, médio e superior. A jornada de trabalho é de 4h e 8h diárias, dependendo da área.



Os candidatos devem realizar a inscrições diretamente na Secretaria Municipal de Saúde que está localizada na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, Centro. O edital do processo, bem como os documentos necessários estão disponíveis aqui (https://arquivo.pciconcursos.com.br/prefeitura-de-sao-gabriel-do-oeste-ms-promove-processo-seletivo/1465167/edd733c723/edital_de_abertura_n_01_2019.pdf)



As vagas são para: Agentes Comunitários de Saúde - ACS; Agente de Combate às Endemias; Assistente de Administração; Assistente Social; Atendente Administrativo; Auxiliar de Administração; Auxiliar de Saúde Bucal; Auxiliar de Enfermagem; Farmacêutico - Bioquímico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Psiquiatra; Motorista de Ambulância; Motorista de Ambulância - Condutor Samu; Nutricionista; Psicólogo; Técnico de Enfermagem; Técnico de Enfermagem (Samu) e Técnico de Laboratório.