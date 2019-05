Funtrab oferece mais de 700 vagas no Estado

Tamanho do texto

Claudia Yuri/ Funtrab Os interessados devem comparecer a sede da Fundação das 7h às 17h, portando documentos pessoais.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece cerca de 732 oportunidades para quem precisa de um emprego novo em Mato Grosso do Sul.

As vagas disponíveis no banco de dados da Funtrab são para a Capital e para o interior e os cargos são os mais diversos, que vão de auxiliar de pedreiro a analista laboratorial.

Os interessados devem comparecer na sede da Fundação, no horário das 7h às 17h, até a Funtrab (rua 13 de Maio, 2.773, Centro), na Capital; ou para a Casa do Trabalhador mais próxima, no interior.