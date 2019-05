Funsat oferece diversas oportunidades de trabalho

Tamanho do texto

PMCG Entre elas, polidor de automóveis, confeiteiro, instrutor de autoescola e colorista

Nesta terça-feira (28), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece diversas vagas, entre elas para, polidor de automóveis, confeiteiro, instrutor de autoescola e colorista.

Para a vaga de polidor de automóveis, o candidato precisa ter experiência em na função e prática no uso de produtos e equipamentos de polimento. A vaga exige ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é de R$ 1.200,00 mais vale- transporte.

Já a vaga de confeiteiro, o candidato precisa ter experiência comprovada em carteira e pratica no preparo de bolos e produtos de confeitaria em geral. A vaga exige ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.700,00 mais vale-transporte e outros incentivos com a possibilidade de horas extras.

A vaga de instrutor de autoescola, o candidato precisa ter experiência na área de instrução para carro e moto, CNH “AB” e credencial atualizada. A vaga exige ensino médio completo. O salário e os benefícios serão informados na entrevista.

Para a vaga de colorista, o candidato precisa ter experiência na função para trabalhar com produtos plásticos. A vaga exige ensino médio completo na área e curso técnico em química. O salário inicial é de R$ 1.500,00 mais vale-transporte.

Os interessados devem procurar a Agência de Empregos da Funsat, a qual oferece também os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os (as) interessados (a)s devem comparecer munidos dos documentos pessoais: RG, CPF, CTPS e Comprovante de residência.

A Funsat atende de 2ª a 6ª feira, das 07h às 17h.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).