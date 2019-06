Fundação do Trabalho tem 419 vagas de emprego em todo o MS

Edemir Rodrigues/Portal do MS Interessados devem dirigir-se a sede da Funtrab, no centro da cidade

A Fundação de Trabalho do Estado (Funtrab) oferece 419 vagas nesta semana, a relação completa com indicação da função está disponível aqui.

Entre as oportunidades, há vagas em cidades de todas as regiões do Estado: Aquidauana (12 vagas), Campo Grande (121), Corumbá (8), Costa Rica (67), Dourados (21), Sonora (11) e Três Lagoas (30).

Com o feriado prolongado de Corpus Christi, a Funtrab tem expediente reduzido nesta semana, atendendo ao público de segunda (17) a quarta-feira (19), das 7h às 13h.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Na Capital, a Fundação fica na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro. No interior, as Casas do Trabalhador atendem em diferente endereços. Confira.