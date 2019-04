Exército Brasileiro divulga oportunidades de inscrição para cargos temporários

Tamanho do texto

Salário pode chegar a aproximadamente R$ 7 mil reais

Esta semana o Exército Brasileiro abriu inscrições para militares temporários na área da 9a Região Militar, a qual compreende os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do município de Aragarças-GO.

Os interessados podem se inscrever as vagas que têm salários de até R$ 7 mil, mais benefícios, segundo a tabela do Ministério da Defesa

O candidato deve estar atento ao processo seletivo, o qual será constituído da seguinte sequência:

1ª Etapa - Inscrição Eletrônica, acessando o sítio www.9rm.eb.mil.br;

2ª Etapa - Constando de:

- Entrega da Documentação, para os candidatos inscritos e pré-selecionados

- Entrevista e Avaliação Curricular (presencial) apenas para os candidatos que entregaram a documentação.

3ª Etapa - Teste de Conhecimento, somente para os candidatos pré-selecionados e inscritos na área do Magistério em caráter eliminatório.

4ª Etapa - Inspeção de Saúde (presencial) para os candidatos aptos e classificados de acordo com a previsão de vagas disponíveis para incorporação.

5ª Etapa - Exame de Aptidão Física (presencial) para os candidatos aptos e classificados dentro da disponibilidade de vagas autorizadas a preencher.

6ª Etapa - Seleção Complementar (presencial) para os convocados à Incorporação.

O número de vagas não é divulgado no início do processo, devido à movimentação de oficiais de carreira

Os candidatos podem ser do sexo masculino ou feminino e devem cumprir todas as exigências previstas no Aviso de Convocação.

A seleção é para Oficial Técnico Temporário com ensino superior nas áreas de:

- Enfermagem, com Pós-Graduação em Auditoria Hospitalar.

- Fisioterapia, com curso de RPG e Pilates (o certificado do curso não pode ser menor que 120 horas).

As localidades com previsão de abertura de vagas são:

- Campo Grande-MS;

- Dourados-MS;

- Corumbá-MS; e

- Cuiabá-MT.

As inscrições devem ser feitas de 29 de maio a 10 de junho

Mais informações no site da 9a Região Militar.