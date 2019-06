Encerra nesta quarta inscrições para o curso “Atenção Plena”

As inscrições para o Curso “Atenção Plena” oferecido pela Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) encerram nesta quarta-feira (05). Com carga horária de 4 horas, o curso abordará conceitos de atenção e obstáculos ao desenvolvimento, além de apresentação das contaminações e filtros que implicam na atenção e guia para melhorá-la.

O evento é voltado para membros e servidores da Instituição e será realizado no dia 12 de junho no Auditório Nereu Aristides Marques na Procuradoria-Geral de Justiça.

Para esta capacitação, a ESMP-MS convidou mais uma vez o Agente Federal de Execução Penal Antonio Henrique Santos Resende para compartilhar conhecimentos e técnicas referentes ao tema. Antonio Henrique é pós-graduado em Entrevista Investigativa e Análise Comportamental pela Emotional Intelligence Academy (Manchester, Reino Unido), além de mestrando em Direito Público.

Para realizar a inscrição para o Curso “Atenção Plena” clique aqui.