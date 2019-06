Curso de recepcionista e telefonista

Tamanho do texto

Divulgação São 30 vagas disponíveis para ambos os cursos

A escola de qualificação profissional da Fundação Social do Trabalho, abriu 30 vagas para o curso “Recepcionista/Telefonista”. Os interessados podem realizar as inscrições acontecem nesta quinta-feira e sexta-feira, 6 e 7.

O objetivo deste curso é capacitar os participantes para o domínio das competências administrativas e pessoais necessárias para o desempenho das atividades voltadas aos serviços de recepção, considerando a conduta profissional e a qualidade na prestação de serviços.

De acordo com a assessoria trata-se de uma categoria de profissionais com boa oferta e diversidade das vagas que proporciona à população mais jovem a oportunidade de inserção no mercado de trabalho ou a ascensão profissional.