‘Soni’ é um filme indiano que mostra a questão da violência contra a mulher, uma das mais importantes do país, de uma maneira diferenciada. A óptica não é a das pessoas que sofrem agressões e assédio nas ruas, mas sim a de policiais que trabalham num contexto em que ações agressivas estão onipresentes.

Sob direção do estreante Ivan Ayr, vemos a vida de uma policial e sua superintendente tentando conviver com a as mais variadas situações, marcadas pelas mais diversas violações de privacidade. A violência se espalha pela sociedade, e as punições oficiais levam em conta profissões e poder econômico



A protagonista, que vive sozinha, após terminar um relacionamento, está com os nervos à flor da pele e não consegue mais lidar com a calma necessária ao ser assediada quando volta para casa de bicicleta, quando integrantes da marinha bêbados se negam a descer de um carro ou quando homens fumam drogas em um banheiro feminino.



A supervisora, por sua vez, responsável pela policial, começa a conviver cada vez com maior dificuldade com as maneiras como a política se faz presente nas ocorrências policiais. A posição dessas mulheres é vista sem romantismo ou idealismo. Elas são colocadas em xeque a cada instante. E isso as coloca num estado de estresse supremo, do qual é difícil sair ileso.

*Oscar D’Ambrosio

Jornalista pela USP, mestre em Artes Visuais pela Unesp, graduado em Letras (Português e Inglês) e doutor em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e Gerente de Comunicação e Marketing da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.