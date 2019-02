Sociedade do retrocesso

Tamanho do texto

A Evolução dos Direitos Humanos no suporte a toda história está intimamente relacionada com todos os seres humanos. De modo que todos, perante as desigualdades existentes entre os povos, há o reconhecimento universal, de que nenhum indivíduo, seja pela classe social, grupo religioso, etnia, etc...pode firmar-se superior aos demais.

Foto cedida Elizângela Martins Souza Rodrigues

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, demorou mais de 25 séculos até se tomasse a consciência de que todos os indivíduos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Portanto, há de concluir que a história da evolução dos Direitos Humanos foi um vasto caminho liderado pela mitologia, religião e ciência. Ao qual surgiram documentos com textos normativos que declaram os direitos humanos e criam garantias específicas para tutelar tal direito. Um conjunto de proteção aos direitos humanos, mormente, ao indivíduo, e que pode ser chamado de em um novo tempo histórico, qual seja a era da cidadania mundial.



Analisar e refletir sobre as mudanças que a sociedade moderna atravessa desde o individualismo até as relações de trabalho, família e comunidade, onde o tempo e o espaço deixam de serem concretos e absolutos para serem líquidos e relativos.

A imprevisibilidade e as grandes e constantes transformações da sociedade, molda um cenário fulcral onde mais nada parece lógico e que tudo pareça bagunçado e em crise permanente.

Estruturas políticas, sociais, econômicas e culturais velhas ainda estão se encaminhando lentamente para o leito de morte, logo, a humanidade precisará enfrentar seu maior desafio coletivo do qual pode-se citar o avanço das mudanças climáticas e o imperativo de agir para minimiza-las num contexto o da democracia tradicional, no qual a ação coletiva e cada vez mais difícil.

O futuro dos Direitos do Homem está sendo subjugado moralmente tudo em vista a situação na qual estamos e que nos leva a um fim pré-determinado apocalíptico sendo travado por mais guerras, misérias e fome do qual somos cercados, estes direitos não tem uma proteção efetiva e sim até o momento ineficaz como a própria história o mostra claramente.

Pode ser possível alterar esse futuro progressivamente como também a própria história se encarregou em mostrar, mas cabe ao Estado de direito utilizando o poder e a vontade de mudar para se ter um novo quadro de um futuro melhor e menos catastrófico ao que temos atualmente, se quisermos ter um futuro digno para as futuras gerações à mudança tem que ocorrer agora.

*Elizangela Martins Souza Rodrigues

Advogada, Especialista em Direito Penal e Processo Penal, Especialista em Docência no Ensino Superior. Cursando Letras/Português pela faculdade Anhanguera Uniderp/Ead. E-mail- advogadaeli@hotmail.com