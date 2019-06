Como criar jovens valorosos

Numa sociedade em que a corrupção se revela enraizada como um câncer incurável há décadas, envolvendo os Três Poderes da Nação (Legislativo, Executivo e até o Judiciário); onde o desemprego supera 13 milhões de habitantes; numa economia que obriga pai e mãe partirem para o mercado de trabalho para o sustento da família, como educar e formar jovens valorosos para assumirem o País amanhã?

Divulgação Wilson Aquino

Não é fácil. Entretanto, apesar de todos os obstáculos existentes e que surgirão sempre no lar, é possível sim educar e criar filhos vitoriosos.



São tempos difíceis. E mesmo se vivêssemos numa economia estabilizada e com o fim dos roubos de bilhões e bilhões de reais, dinheiro público desviados diariamente nos municípios, estados e União e que esses recursos fossem destinados para as áreas prioritárias para a população, como educação de qualidade (fundamental, básico e superior), saúde (digna) e infraestrutura, as famílias teriam que enfrentar grandes desafios para conseguir êxito no seu principal papel: criar e formar bons cidadãos e cidadãs.



Os avanços tecnológicos são reconhecidamente fundamentais para a sociedade, especialmente no que se refere à comunicação, à facilidade do acesso à informação, ao conhecimento. Entretanto, trouxeram também o lado ruim que são os ensinamentos que vão na contramão da ética e dos bons princípios. Em outras palavras, enquanto os pais procuram ensinar qualidades como bondade, caridade e honestidade, a televisão, o celular e as más companhias pregam que o caminho torto é direito.



A força que a família necessita e precisa para permanecer firme está em Deus, a maior de todas as fontes de poder. Ele, pacientemente, nos ensina, por inúmeras passagens nas Escrituras Sagradas sobre como devemos fazer em absolutamente tudo na vida (pessoal, profissional, conjugal...). Em Provérbios (22:6) Ele nos orienta: “Educa a criança no caminho que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele”.



Toda família precisa de Deus para se fortalecer e se proteger da enxurrada de coisas ruins que vivem à espreita da vida de cada um. “O caminho que deve andar”, ao qual o Senhor se refere, está alicerçado espiritualmente Nele, o Único que pode nos salvar, nos consolar e nos proporcionar a verdadeira e duradoura felicidade.



No livro “Para vigor da juventude”, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, algumas importantes advertências e conselhos, que servem de reflexão para todos nós, especialmente aos jovens: “Embora tenha a liberdade de escolher seu curso de ação, você não tem a liberdade de escolher as consequências. Seja para o bem ou para o mal, as consequências são o resultado natural das escolhas que você faz. Certas condutas pecaminosas podem proporcionar prazeres mundanos temporários, mas essas escolhas atrasam seu progresso e conduzem à tristeza e ao sofrimento”.



E mais: “As escolhas corretas conduzem à felicidade duradoura e à vida eterna. Lembre-se de que a verdadeira liberdade advém do uso do arbítrio para escolher a obediência (aos Mandamentos de Deus). A perda da liberdade advém da escolha da desobediência”.



Aos jovens ainda: Ao procurar fazer amizade com os outros, não rebaixe seus padrões. Se seus amigos instigarem você a fazer coisas erradas, seja um(a) daqueles(las) que defendem o certo, mesmo que tenha de ficar só.



Seja honesto(a) com você, com os outros e com Deus, o tempo todo. Ser honesto(a) significa decidir não mentir, não roubar, não enganar ou não trapacear de modo algum. Se você for honesto(a), desenvolverá uma força de caráter que lhe permitirá prestar grande serviço da Deus e às pessoas.



Felizmente as famílias, seus membros, especialmente os jovens, têm o conhecimento, de alguma forma, de que somente por intermédio do Senhor conseguem obter o verdadeiro e grande objetivo da vida: Viver com honestidade, dignidade e alegria, para serem salvas.

*Wilson Aquino

Jornalista e Professor

wilsonaquino2012@gmail.com