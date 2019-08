Sequestro de ônibus no Rio termina com morte

Tamanho do texto

Reprodução/Globo News Momento em que o sequestrador saiu do ônibus

Após fazer 37 pessoas reféns na manhã desta segunda-feira (20) o sequestrador de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, foi morto por atiradores de elite. O sequestro começou pouco antes das 5h (horário de MS) e interditou a ponte nos dois sentidos. Até as 8h (horário de MS), o sequestrador havia liberado seis reféns.



Pelo Twitter, a PM informou que a ocorrência foi encerrada sem vítimas entre os reféns. “O tomador de refém foi neutralizado por um atirador de precisão do #Bope [Batalhão de Operações Policiais Especiais] e todos os reféns foram libertados ilesos” postou a corporação.



A polícia disse que a arma usada por ele era um simulacro, ou seja, de brinquedo. De acordo com a Agência Brasil, ainda não confirmadas, o sequestrador estava armado e se identificou como policial militar. Há suspeita que o crime tenha sido premeditado. O caso será investigado.