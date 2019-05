Rodrigo Maia quer antecipar votação da Previdência na Câmara

Reprodução/Agência do Rádio Presidente da Câmara afirma que Reforma será apreciada pela Casa ainda este semestre

Nesta terça-feira (28), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que pretende antecipar em uma semana a votação da reforma da Previdência na Comissão Especial que analisa o tema. Segundo Maia, o objetivo é agilizar a votação em Plenário ainda neste semestre. O prazo inicial para a apresentação do parecer do relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), está marcado para 15 de junho.

De acordo com Rodrigo Maia, “A partir de agora, o relator vai analisar as emendas. Eu vou pedir a ele hoje que apresente o projeto dele (relatório) antes do dia 15. Eu sou sempre um otimista. A gente precisa terminar essa matéria na Câmara no primeiro semestre. Então, seria bom que a gente conseguisse antecipar a apresentação desse relatório em uma semana, em cinco dias, para que a gente possa ter mais tempo para votação na comissão e no plenário”, conclui.