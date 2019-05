PSDB Nacional realiza convenção no dia 31 de maio

Divulgação/PSDB Em Brasília, partido define nova diretoria e conselho de ética e disciplina nacionais

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) irá realizar a sua convenção nacional em Brasília para eleger o novo presidente da sigla, os integrantes do Diretório Nacional e o Conselho Nacional de Ética e Disciplina, na próxima sexta-feira (31) de maio.

Durante o evento, os tucanos também irão apreciar as alterações do Estatuto do Partido, do Código de Ética e Disciplina do PSDB e das regras de Conformidade (Compliance).

A solenidade está marcada para começar às 10h no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), localizado no Setor de Clubes Esportivo Sul, Trecho 2, Conjunto 62, lotes 49/50, Brasília – DF.