Prouni alerta para encerramento das inscrições do 2º semestre nesta sexta (14)

Reprodução Estudantes podem obter bolsas de 50% e 100% em universidades privadas, conforme a renda familiar per capita do candidato.

Nesta sexta-feira (14), as inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 2º semestre serão encerradas às 23h59. Os estudantes interessados em concorrer a bolsas de estudo parciais ou integrais em instituições de ensino privadas, devem entrar no site e preencher o cadastro.

Ao todo, são 169.226 vagas, sendo 68.087 de bolsas de estudo integrais e 101.139 parciais, que cobrem 50% do valor da mensalidade.