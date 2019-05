Jair Bolsonaro posta em seu Twitter nota de pesar sobre Gabriel Diniz e outras duas vítimas

Tamanho do texto

Reprodução/Twitter Cantor, piloto e co-piloto morreram durante a queda do avião em Sergipe

Presidente Jair Bolsonaro publica em sua rede social, nota de pesar sobre o acidente aéreo envolvendo o cantor Gabriel Diniz, piloto e co-piloto, na região de Sergipe, nesta segunda-feira (27).

De acordo com a publicação, “Recebo com grande pesar a notícia do acidente aéreo ocorrido hoje em Sergipe envolvendo o jovem e talentoso cantor Gabriel Diniz e outros 2 ocupantes. Meus sinceros sentimentos às famílias das vítimas. Que Deus receba essas vidas de braços abertos e conforte os corações de todos”, diz Presidente Jair Bolsonaro.