Febraban alerta para algumas agências bancarias fechadas

Divulgação Algumas agências aderiram a greve nesta sexta

Nesta sexta-feira (14), as agências bancárias estão fechadas em diversas cidades do país em razão da paralisação de bancários, que participam das mobilizações contra a reforma da Previdência e cortes da educação.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os casos de não funcionamento de agências são "pontuais".

Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), "trabalhadores de todas as regiões do país paralisaram as suas atividades e realizam atos durante esta sexta-feira".

A Febraban alerta aos clientes que encontrarem dificuldades de atendimento em agências que existem canais alternativos para realização de operações bancárias à disposição dos clientes.

Segundo a Febraban, "Internet banking, mobile banking, além de caixas eletrônicos podem ser utilizados para a maior parte das transações – como pagamento de contas, checagem de saldo e extrato, e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento".