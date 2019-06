Brasil amanhece com paralisação parcial nos transportes público e protestos

Reprodução/TvAlmirante Paralisação é em protesto contra cortes na educação e a reforma da Previdência.

No começo desta sexta-feira (14), diversas cidades brasileiras registram paralisações em serviços públicos e protestos, onde os trabalhadores lutam contra os cortes do governo na educação e contra a reforma da Previdência. Ao menos 16 estados e o DF foram afetados.

Os efeitos da paralisação começaram a ser sentidos nas grandes cidades desde as 08j20 (Horário de Brasília). principalmente no transporte público e com o fechamento de vias. Somente parte das linhas de ônibus, trem e metrô funcionam em capitais como São Paulo, João Pessoa, Curitiba e Salvador. No Rio, protestos bloquearam vias da cidade.

Segundo o G1, no Rio de Janeiro, vias foram bloqueadas por manifestantes, e a PM chegou a usar bomba de efeito moral para dispersar protesto, mas o transporte público não parou

Já em São Paulo, somente algumas linhas do metrô paralisaram, e houve bloqueio de vias importantes por protestos

Escolas e universidades amanheceram fechadas em locais como Goiás, São Paulo, Sergipe

Distrito Federal, Minas Gerais e Pará

Até 8h05, 43 cidades de 14 estados tinham registrado protesto

Até 8h15, 31 cidades haviam registrado paralisação de serviços em 15 estados e no DF

A Força Nacional reforçou a segurança no DF