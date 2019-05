Aprovados no concurso de 2014 começam a ser chamados pela Caixa Econômica Federal

Deurico/Capital News Banco anunciou Programa de Desligamento de Empregado

Após o anúncio do Programa de Desligamento de Empregado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o banco divulgou o chamado de candidatos aprovados no concurso da Caixa realizado em 2014, para dar início a partir do dia 3 de junho deste ano. Conforme informações do banco, a convocação será feita atendendo a necessidade e estratégia da instituição financeira.

Para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães,”as contratações têm por objetivo o fortalecimento da rede de agências, valorizando o atendimento aos clientes. É importante focar em colocar as pessoas na rede, que é o principal contato da Caixa com os mais de 93 milhões de clientes que temos”, conclui.

O banco colocou em execução nesta segunda-feira (20), o Programa de Desligamento de Empregado. O prazo para adesão dos funcionários interessados é até 7 de junho.