Cerimônia do Oscar consagrou diversas atrações em Los Angeles

Reprodução/TvGlobo Entre os principais estão "Green Book: O Guia", "Roma" e "Bohemian Rhapsody".

Na noite deste domingo (24), o tapete vermelho esteve repleto de celebridades para a cerimônia do Oscar. Com recorde de maior número de prêmios para profissionais negros (7 estatuetas) e para mulheres (15) em toda história da premiação.

Entre os principais ganhadores da estatueta na noite, estão: "Green Book: O Guia", que relata a amizade entre um motorista racista e um músico negro, venceu como Melhor Filme, além de Roteiro Adaptado e Ator Coadjuvante (Mahershala Ali). A cinebiografia do Queen e de Freddie Mercury levou quatro estatuetas, incluindo melhor ator para Rami Malek.

Outro filme que teve grande atração foi: "Roma" deu três prêmios a Alfonso Cuarón, incluindo sua segunda estatueta como diretor e o primeiro Oscar de Filme Estrangeiro para o México.

Além destes, outros destaques do Oscar 2019 foram:

"A Favorita" bateu a favorita: Olivia Colman foi Melhor Atriz pelo filme "A Favorita". No discurso, ela pediu desculpas a Glenn Close, que era apontada como favorita ao prêmio, na 7ª indicação sem vitória

Para Lady Gaga o prêmio foi por Melhor Canção com "Shallow", a única estatueta de "Nasce uma estrela"

Já Spike Lee ganhou seu primeiro Oscar "oficial", após prêmio honorário em 2006. Foi pelo roteiro original de "Infiltrado na Klan"

No filme "Pantera Negra" levou 3 prêmios técnicos: trilha sonora, figurino (o 1º para profissional negro) e direção de arte (1º para uma mulher negra)

Netflix foi premiada quatro vezes: além de "Roma", um documentário em curta-metragem com "Absorvendo o tabu"

Rami Malek foi o melhor ator e celebrou a chance de contar a história de Freddie Mercury: 'um homem gay, um imigrante, que viveu a vida sem pedir licença'

Show do Queen abriu a cerimônia, a primeira sem apresentador em 30 anos

Alfonso Cuarón levou prêmios de Fotografia, Filme Estrangeiro e Diretor. "Eu cresci vendo filmes em língua estrangeira... Como 'Cidadão Kane', 'Turabão' e 'O poderoso chefão'", comentou o mexicano ao vencer com "Roma" o prêmio de Filme Estrangeiro.

Durante o discurso, ele disse: "Agradeço à Academia por reconhecer um filme que trata de uma mulher indígena, e uma das 70 milhões de empregadas domésticas sem direitos trabalhistas. Uma personagem historicamente sempre deixada para trás. "

Spike Lee conquistou seu primeiro Oscar oficial competindo com outros profissionais, pelo roteiro adaptado de "Infiltrado na Klan". Em 2006, o americano ganhou um Oscar Honorário e na época criticou a quantidade de negros concorrendo ao prêmio.

Durante seu discurso agradeceu e reverenciou os ancestrais que construíram o país,"Diante do mundo, eu gostaria de reverenciar os ancestrais que construíram esse país, e também os que sofreram genocídios. Os ancestrais vão ajudar a voltarmos a ganhar nossa humanidade. As eleições de 2020 estão chegando, vamos pensar nisso. Precisamos nos mobilizar, estar do lado certo da história. É uma escolha moral. Do amor sobre ódio. Vamos fazer a coisa certa", enfatizou, apontando seu próprio filme.

“Pantera Negra” concedeu a Ruth E. Carter o Oscar de Melhor Figurino e se tornou a primeira pessoa negra a levar nesta categoria. Outra vitória inédita veio com Hannah Beachler, a primeira mulher negra a ganhar em Direção de Arte.

Ruth E. Carter agradeceu em seu discurso, "Isso levou tanto tempo... Spike Lee, obrigado por ser meu começo. Espero que isso te deixe orgulhoso. Marvel criou o primeiro super-herói negro, mas com o nosso figurino o transformamos em um rei africano", disse Ruth. A figurinista já havia sido duas vezes indicada, por "Amistad (1997) e "Malcom X" (1992), dirigido por Lee.

Fora da categoria Atriz, Lady Gaga não levou o prêmio pela Melhor Música, "Shallow", junto com Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt, coautores da canção.

Gaga agradeceu a oportunidade, "Nasce uma estrela", com quem tinha cantado a música antes de rosto coladinho. Não é sobre ganhar, é não desistir. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe uma disciplina. Não é sobre quantas vezes você foi rejeitado, caiu e teve que levantar. É quantas vezes você fica em pé, levanta a cabeça e vai adiante", declara.

O Brasil não ficou de fora, através do cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos foi um dos nomes lembrados na seção que homenageou os artistas que morreram no último ano.

Veja a lista de premiados do Oscar 2019:

Melhor Filme

"Green Book: O guia"

"Bohemian Rhapsody"

"Infiltrado na Klan"

"A favorita"

"Pantera Negra"

"Roma"

"Nasce uma estrela"

"Vice"

Ator

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

Christian Bale ("Vice")

Bradley Cooper ("Nasce Uma Estrela")

Willem Dafoe ("No Portal da Eternidade")

Viggo Mortensen ("Green Book")

Atriz

Olivia Colman ("A Favorita")

Lady Gaga ("Nasce Uma Estrela")

Glenn Close ("A Esposa")

Yalitza Aparicio ("Roma")

Melissa McCarthy ("Poderia Me Perdoar?")

Diretor

Alfonso Cuarón ("Roma")

Spike Lee ("Infiltrado na Klan")

Yorgos Lanthimos ("A Favorita")

Adam McKay ("Vice")

Pawel Pawlikowski ("Guerra fria")

Atriz coadjuvante

Regina King - "Se a rua Beale falasse"

Amy Adams - "Vice"

Emma Stone - "A favorita"

Rachel Weisz - "A favorita"

Marina de Tavira - "Roma"

Trilha sonora original

"Pantera Negra"

"Se a rua Beale falasse"

"O retorno de Mary Poppins"

"Infiltrado na Klan"

"Ilha dos cachorros"

Ator coadjuvante

Mahershala Ali – "Green Book - O guia"

Adam Driver - "Infiltrado na Klan"

Richard E. Grant – "Poderia me perdoar?"

Sam Elliott - "Nasce uma estrela"

Sam Rockwell – "Vice"

Roteiro adaptado

"Infiltrado na Klan"

"A balada de Buster Scruggs"

"Poderia me perdoar?"

"Se a rua Beale falasse"

"Nasce uma estrela"

Roteiro original

"Green Book - O guia"

"A favorita"

"No coração da escuridão"

"Roma"

"Vice"

Edição

"Bohemian Rhapsody"

"Infiltrado na Klan"

"A favorita"

"Green Book - o guia"

"Vice"

Fotografia

"Roma"

"Guerra fria"

"A favorita"

"Never Look Away"

"Nasce uma estrela"

Filme de língua estrangeira

"Roma"

"Cafarnaum"

"Guerra fria"

"Never Look Away"

"Assunto de família"

Melhor animação

"Homem-Aranha no Aranhaverso"

"Os Incríveis 2"

"Ilha dos Cachorros"

"Mirai"

"WiFi Ralph - Quebrando a Internet"

Canção original

"Shallow", "Nasce uma estrela"

"All The Stars", "Pantera Negra"

"I’ll Fight", "RBG"

"The Place Where Lost Things Go", "O retorno de Mary Poppins"

"When A Cowboy Trades His Spurs for Wings", "A balada de Buster Scruggs"

Figurino

"Pantera Negra"

"A balada de Buster Scruggs"

"A favorita"

"O retorno de Mary Poppins"

"Duas rainhas"

Curta-metragem

"Skin"

"Detainment"

"Fauve"

"Marguerite"

"Mother"

Edição de som

"Bohemian Rhapsody"

"Pantera Negra"

"O primeiro homem"

"Um lugar silencioso"

"Roma"

Mixagem de som

"Bohemian Rhapsody"

"Pantera Negra"

"O primeiro homem"

"Roma"

"Nasce uma estrela"

Curta de animação

"Animal Behavior"

"Bao"

"Late Afternoon"

"One Small Step"

"Weekends"

Direção de arte

"Pantera Negra"

"A favorita"

"O primeiro homem"

"O retorno de Mary Poppins"

"Roma"

Efeitos visuais

"Vingadores: Guerra infinita"

"Christopher Robin: Um Reencontro Inesquecível "

"O primeiro homem"

"Ready Player One"

"Solo: Uma história Star Wars"

Maquiagem e penteado

"Vice"

"Duas rainhas"

"Border"

Documentário

"Free Solo"

"Hale County"

"Minding the Gap"

"Of Fathers and Sons"

"RBG"

Documentário curta-metragem

"Absorvendo o tabu"

"Black Sheep"

"End Game"

"Lifeboat"

"A Night at the Garden"