Vasco bate Inter e vence a primeira no Brasileirão

Rafael Ribeiro/CR Vasco da Gama Vasco marcou duas vezes no primeiro tempo e segurou a vantagem no segundo

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro começou com uma vitória inédita. O Vasco da Gama, até então lanterna, recebeu o Internacional no Rio de Janeiro e venceu por 2 a 1, no primeiro triunfo do clube na competição. Andrey e Tiago Reis anotaram os gols dos cariocas no fim do primeiro tempo, enquanto Emerson Santos descontou para o time gaúcho no segundo. A vitória não tira o Vasco da zona de rebaixamento, mas subiu provisoriamente da última para a 17ª posição, com seis pontos. O Inter perdeu a chance de entrar no G4, segue em quinto com 13 pontos e pode ser ultrapassado na sequência da rodada.

Pressionado em busca da primeira vitória no Brasileirão, o Vasco controlou toda a etapa inicial da partida no Estádio de São Januário e teve boas chances de abrir a contagem com Rossi e Tiago Reis. Mas a bola só encontrou as redes na marca dos 43 minutos. Após cruzamento na área, Andrey aproveitou a sobra para colocar os cariocas em vantagem. Com a porteira aberta, os Cruzmaltinos fizeram o segundo ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Danilo Barcelos cobrou falta direto no travessão e no rebote Tiago Reis mandou direto para o gol, fechando o primeiro tempo em 2 a 0.

O jogo voltou do intervalo com o cenário invertido e o Internacional passou a ter o domínio das ações ofensivas. Logo aos seis minutos, Rafael Sóbis fez boa jogada individual e finalizou para a defesa de Fernando Miguel. O gol colorado veio cinco minutos em chute de Emerson Santos, que foi morrer no canto do goleiro cruzmaltino. Querendo o empate, o Inter se lançou ao ataque e quase deixou tudo igual com Jonatan Alvez, Nonato e Uendel. Do outro lado, o Vasco se postou bem na defesa e segurou o resultado de 2 a 1 até o apito final.