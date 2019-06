Uruguai começa Copa América goleando Equador em BH

Conmebol Cavani, com um golaço de voleio, foi o destaque da vitória uruguaia

O domingo na Copa América foi de goleada com autoridade do Uruguai. Em Belo Horizonte, a Celeste enfrentou o Equador e, aproveitando a fragilidade do adversário que ainda teve jogador expulso no primeiro tempo, fez 4 a 0 sem forçar muito. A partida foi acompanhada por apenas 13.611 torcedores, o que reforça a preocupação da Conmebol com a falta de interesse dos brasileiros pela competição, agravada pelo alto preços dos ingressos.

Na primeira etapa, o Uruguai não deu chances para o Equador. Foram três gols, mas a equipe teve pelo menos outras três chances que só não se concretizaram porque o goleiro Domínguez fez defesas difíceis. Aos cinco minutos, o primeiro golaço do jogo, com Lodeiro, ex-jogador do Botafogo e Corinthians. O lance começou com um cruzamento de Suárez que chegou ao meia. Ele dominou a bola no peito, levantou para si e concluiu com a perna esquerda. O jogo ficou mais tranquilo para os uruguaios com a expulsão de Quintero aos 25 minutos.

Destaque do Uruguai, Cavani parou duas vezes no goleiro Dominguez, mas na terceira fez outra pintura. Após cobrança de escanteio, o atacante recebeu toque pelo alto e, de voleio, estufou as redes equatorianas. Aos 43 minutos, Suárez recebeu livre na área e marcou o terceiro.

No segundo tempo, o Uruguai administrou a vantagem diante do Equador, sem reação, que apenas se fechou na defesa para evitar um revés ainda maior. Mas, aos 34 minutos, depois de um cruzamento de Suárez, a bola chegou ao zagueiro Mina, que tentou afastar a bola da área, mas acabou marcando um gol contra, fechando o jogo em 4 a 0.

Com os três pontos, o Uruguai sai na frente no Grupo C que fecha a rodada nesta segunda, com Japão e Chile se enfrentando no Morumbi. Na próxima rodada, quinta (20), o Uruguai enfrenta o Japão, em Porto Alegre, enquanto o Equador tentará se recuperar diante do Chile, em Salvador, no dia seguinte.