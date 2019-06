Tite define substituto de Neymar na Copa América

Tamanho do texto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou no final da manhã desta sexta-feira (7) o substituto de Neymar na Copa América e o meia-atacante William, do Chelsea, foi o escolhido por Tite.

Como é determinado pelo regulamento da competição, a CBF enviou à Conmebol os laudos do exame que apontaram a lesão de Neymar. Após receber o aval da confederação, prosseguiu com a convocação do atleta.

O último jogo da temporada de Willian foi no dia 29 de maio, final da Europa League entre Chelsea e Arsenal, no qual ajudou seu time a se sagrar campeão da competição europeia. Willian tem 70 convocações para a Seleção Brasileira, participou de 65 jogos e marcou oito gols. O jogador também participou das duas últimas copas do mundo pela seleção.

William já está a caminho do Brasil e se junta ao grupo na manhã de sábado, em Porto Alegre, onde a Seleção enfrente Honduras. O último amistoso antes da Copa América será no domingo, às 15 horas (de MS), no Estádio Beira-Rio.