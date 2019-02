Tite convoca Seleção nesta quinta para jogos da Data Fifa de março

Lucas Figueiredo/CBF Técnico Tite deve testar alguns jogadores de olho na Copa América

A primeira convocação da Seleção Brasileira em 2019 acontece nesta quinta-feira (28), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O técnico Tite chama os jogadores para os amistosos da Data Fifa de março, os únicos jogos antes da disputa da Copa América, que será disputada no Brasil, entre junho e julho.

Na lista a ausência certa é do atacante Neymar, afastado do futebol até maio e com participação na Copa América incerta. A principal expectativa então é em relação à Vinicius Jr, do Real Madrid-ESP, que poderá ser chamado pela Seleção principal pela primeira vez.

Em março, a Seleção Brasileira enfrentará Panamá e República Tcheca. Os jogos estão marcados para os dias 23 e 26 de março, respectivamente. O primeiro deles será disputado na cidade do Porto, em Portugal, enquanto o outro será na casa do adversário, em Praga, capital tcheca.

Para a disputa destes dois amistosos preparatórios para a Copa América 2019, a comissão técnica se apresentará em Portugal no dia 17 de março. Já os atletas chegam no dia seguinte, 18 de março.