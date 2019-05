Times de MS podem ter jogos transmitidos na Série D

A. Ramos/Capital News Operário estreia neste domingo na Série D contra o Patrocinense fora de casa

A empresa de plataforma de streaming MyCujoo anunciou nesta sexta-feira (3) um acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fazer as transmissões de jogos ao vivo via internet de competições organizadas pela entidade como o Campeonato Brasileiro Série D. Dessa forma, Corumbaense e Operário, representantes de Mato Grosso do Sul no nacional, podem ser beneficiados.



De acordo com a MyCujoo, além da Série D o acordo também será para o Brasileiro sub-23 e sub-17 bem como a Copa do Brasil Sub-20. Além disso, a empresa será mais uma a transmitir o Brasileirão Feminino (ao lado de Band e Twitter), a Série A2 da categoria, bem como o sub-18 feminino.



O anúncio pela MyCujoo não detalha o acordo e nem se os clubes terão algum benefício financeiro, mas confirma que fará mais de 700 jogos organizados pela entidade ao vivo.



“Estamos extremamente orgulhosos desta parceria com a CBF e de estabelecer ainda mais nossa credibilidade como plataforma número um para o futebol brasileiro”, disse Pedro Presa, CEO e co-fundador da MyCujoo.



Pelo contrato com a CBF, o MyCujoo oferecerá aos jogadores recursos que os capacitem a compartilhar conteúdos exclusivos pela plataforma, com a possibilidade de criar um perfil oficial. Isso permitirá que a empresa e a confederação se envolvam com a comunidade de jogadores e os incentivem a gerar seu próprio material.



“Estamos muito felizes com esta parceria entre a CBF e MyCujoo. Trata-se de uma plataforma que demonstrou ser uma parceira fantástica para o futebol em todo o mundo, presente em tantos países e capacitando conteúdo sobre futebol. Seremos capazes de transmitir nossas competições da maneira mais acessível e, portanto, fornecer uma elevada visibilidade para o futebol feminino e juvenil”, disse Manoel Flores, Diretor de Competições da CBF.



No futebol internacional, o MyCujoo possui acordos de streaming com a Liga de Futebol da Malásia, Indonésia e Liga de Futebol Feminina do Japão. No Brasil, a empresa está com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para oferecer os jogos da segunda divisão do Gaúcho, e também com a Federação Acreana de Futebol. Em 2018, a Federação Paulista de Futebol se destacou no serviço com 580 jogos transmitidos. Neste ano foi a vez da Federação de Futebol de Mato Grosso Sul adotar o sistema da empresa.