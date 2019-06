Tabela da Copa Verde tem ABC e Costa Rica contra equipes do Norte

Anderson Ramos/Capital News ABC e Costa Rica são os indicados para representar o MS após desistência de Operário e Corumbaense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira a tabela básica da primeira fase da Copa Verde, com a confirmação de mudanças nos indicados de Mato Grosso do Sul. Originalmente donos das vagas, Operário FC e Corumbaense, alegando problemas financeiros para manter os elencos e arcar com os custos dos jogos e viagens, pediram afastamento do torneio regional. Para as vagas abertas, foram indicados ABC e Costa Rica, já que outros clubes melhores classificados no Estadual 2018 também não quiseram participar da disputa.

A Copa Verde será disputada após a Copa América e a primeira fase entre os dias 24 de julho e 1º de agosto e os times sul-mato-grossenses irão enfrentar clubes da região Norte. O ABC enfrenta o Galvez-AC, com o primeiro jogo no Estádio Jacques da Luz e a volta em Rio Branco. Já o Costa Rica joga contra o Genus-RO e começa a disputa no Estádio Laertão, jogando a volta na casa do adversário.

Nos outros confrontos se enfrentam Humaita-AC x Nacional-AM, Bragantino-PA x São Raimundo-RR, Sobradinho-DF x Manaus-AM, Ypiranga-AP x Fast Club-AM, Vitória-ES x Brasiliense-DF, Real Noroeste-ES x Iporá-GO. Os times que avançarem enfrentam na segunda fase os pré-classificados Paysandu-PA, Santos-AP, Remo-PA, Atlético-AC, Luverdense-MT, Goiás-GO, Sinop-MT e Cuiabá-MT. O campeão da Copa Verde garante lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil 2020, com cota garantida de R$ 2,5 milhões.