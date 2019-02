Sete recebe Comercial em briga direta por posição no Estadual

Franz Mendes Sete venceu o ABC no último lance e busca quarta vitória seguida no campeonato

Disputa direta por posições marca a abertura da sétima rodada do Campeonato Estadual neste sábado (16). Embalado por três vitórias seguidas, o Sete de Dourados recebe o Comercial em Itaporã, às 16h, de olho na posição do adversário. Por outro lado, se vencer, o Colorado alcança, provisoriamente o líder Águia Negra. A arbitragem será de Paulo Henrique Salmázio, auxiliado por Daiane Caroline Muniz e Claysson Vieira de Moraes.

O confronto tem retrospecto amplamente favorável ao Sete. Em novo jogos, foram oito vitórias, com uma vitória colorada e nenhum empate. Na decisão de 2016, o time douradense venceu em casa por 2 a 1 e confirmou o título em Campo Grande com 2 a 0. No ano seguinte, os dois times se cruzaram nas quartas de final e o Sete mais uma vez venceu os dois jogos, com 1 a 0 em Dourados e 3 a 2 na Capital.

Agora a disputa é por lugar na classificação – Comercial é o quarto colocado com dez pontos e o Sete tem nove pontos, na sétima posição - e os problemas são comuns dos dois treinadores: equalizar os desfalques. Valdir Fortini, do sete, não terá seu principal jogador. O meia-atacante Otacílio Neto, artilheiro do time com três gols, levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o ABC e desfalca o time. A solução deve ser o recuo de Mohamed para o meio e a efetivação de Regis Wenzel, autor do gol sobre os campo-grandenses, no ataque.

No Comercial, Mário Tilico sofre com o desgaste dos jogadores. O volante Erthal, o meia Rian e o atacante Renato Maceió seguem fora do time por problemas musculares. O time deve ser quase o mesmo que acabou com a invencibilidade do líder Águia Negra no último sábado, com destaque para o goleiro Rodolfo, responsável direto pela vitória. “Estamos com esses problemas e sabemos que teremos um jogo muito complicado pelo frente”, disse Tilico.

Outro jogo

No Estádio Arthur Marinho, às 19h, Corumbaense e Aquidauanense se enfrentam na partido que pode valer liderança. O Carijó tem dez pontos e é o terceiro colocado, enquanto o Azulão está logo à frente com 11, dois pontos a menos que o líder Águia Negra, que joga neste domingo. A partida terá arbitragem de Hudson Hernandes, auxiliado por Sérgio Alexandre da Silva e Ygor Soares de Arruda.