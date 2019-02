Sete goleia Operário AC e entra na briga por lugar no G4 do Estadual

Noé Faria Sete foi dono do jogo, marcou cinco vezes e perdeu outras, inclusive um pênalti

O Sete de Dourados tirou o prejuízo no saldo de gols nesta oitava rodada do Campeonato Estadual. Em Itaporã, goleou o Operário AC por 5 a 0 e ainda poderia ter um placar mais elástico se não tivesse desperdiçado tantas oportunidades, quatro delas em excelentes defesas de Lyon. A vitória deixa o Sete com 13 pontos, junto com Costa Rica e Comercial na disputa pela quarta posição. Com apenas dois pontos, o OAC está virtualmente rebaixado para Série B.

O Sete poderia começar a goleada no Estádio Chavinha aos nove minutos em pênalti sofrido por Régis Wenzel. Otacílio Neto cobrou e o goleiro Lyon defendeu. O gol saiu aos 18 em jogada iniciada por Cafu na direita. O lateral cruzou, Wenzel ajeitou para Ribeiro bater e abrir o placar. Aos 36, Wenzel apareceu de novo pela direita e cruzou para Cafu, livre na área, ampliar. O terceiro poderia ter saído em cruzamento de Otacílio Neto aos 46, mas o cabeceio de Wenzel explodiu no travessão.

No segundo tempo a facilidade para o Sete continuo e as oportunidades para definir a goleada aconteceram. Aos seis, Jean bate da entrada da área, Lyon desvia e a bola bate na trave. Três minutos depois, Otacílio recebeu no meio, avançou e bateu da meia lua no canto direito de Lyon, fazendo 3 a 0. Aos 13, Jean lançou Mohamed pela direita, o atacante cruzou para conclusão de Régis Wenzel fazer o quarto. A goleada foi concluída aos 36, mais uma vez com Wenzel, marcando de cabeça após cobrança de escanteio.

Com o resultado, o Sete, que começou a rodada com três gols negativos de saldo, agora tem dois positivos. Na próxima rodada, o Sete vai à Chapadão do Sul enfrentar a Serc no sábado de Carnaval. O Operário AC recebe o Operário FC no Chavinha.

Classificação

A oitava rodada teve ainda a vitória do Costa Rica sobre o Comercial por 2 a 0, empates entre Corumbaense e Serc em 1 a 1, Operário FC e Aquidauanense em 1 a 1 e ainda Urso e ABC em 2 a 2. O líder Águia Negra venceu o Novo FC por 3 a 1.

O Líder Águia ampliou a vantagem na liderança, agora com 19 pontos. Rigorosamente iguais, Operário FC e Corumbaense dividem a segunda posição com 14 pontos, mas o Galo da Capital tem uma partida a menos. A quarta posição é dividida por Sete, Comercial e Costa Rica, com vantagem para os douradenses no saldo de gols. O Aquidauanense caiu para sétima posição com 12 pontos e a Serc fecha a zona de classificação com nove pontos.

Na zona de rebaixamento estão ABC com oito pontos, Urso soma sete, com uma partida a menos, Novo tem quatro e o Operário AC é lanterna, com apenas dois pontos.