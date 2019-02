Sete e Operário empatam em partida de quatro gols no Chavinha

Raul Rodrigues/Operário FC Sete e Operário fizeram bom jogo no Chavinha, mas sem vencedor

Sete de Dourados e Operário FC ficaram no empate em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Estadual. Em Itaporã, nesta quarta-feira (20), Otacílio Neto e Mohamed, pelo Sete e Bruno Centeno, do Galo, foram os homens do jogo, marcando os gols no placar de 2 a 2. O resultado deixa os campo-grandenses com 13 pontos, junto com Corumbaense e Comercial e três pontos atrás do líder Águia Negra. O Sete, agora com dez pontos, segue em sétimo, mas na zona de classificação.

O time da Capital dominou o primeiro tempo no Estádio Chavinha e chegou ao gol com o zagueiro Bruno Centeno logo aos cinco minutos. O gol deu tranquilidade para o Galo que passou controlar o ritmo de jogo e criou outras oportunidades de ampliar o placar, mas pecou na hora de finalizar. O Sete melhorou nos minutos finais e chegou ao empate ainda no primeiro tempo com seu artilheiro. Otacílio Neto anotou o quarto na competição aos 42 minutos, levando o confronto para o intervalo em igualdade.

Mandante do jogo em Itaporã, o Sete voltou para o segundo tempo com objetivo de se recuperar da derrota sofrida para o Comercial no final de semana e Mohamed anotou a virada aos 17 minutos. Atrás do placar, o Operário partiu para cima do Sete e Centeno voltou a balançar a rede, fazendo 2 a 2, apesar da reclamação dos jogadores adversários de posição irregular. O Galo seguiu em cima em busca da virada, mas novamente pecou na finalização e o placar não foi mais alterado.

Classificação

A quarta teve ainda a goelada do Novo FC sobre o Operário AC por 4 a 0, jogo válido pela terceira rodada. Os gols foram marcados por Matheus, Felipe Bezerra e dois de Guilherme, todos no primeiros tempo. O resultado empurrou o time de Dourados de volta para a lanterna da competição.

Completadas sete rodadas e com apenas uma partida ainda em atraso, o Águia Negra lidera com 16 pontos. Operário FC, Corumbaense e Comercial estão juntos com 13 pontos, com vantagem para o Galo nos critérios de desempate. Aquidauanense é quinto com 11 pontos, seguido por Costa Rica e Sete, ambos com dez pontos. A Serc fecha a zona de classificação com oito pontos.

Na zona de rebaixamento estão ABC com sete pontos, Urso de Mundo Novo com seis, Novo agora soma quatro pontos e Operário AC, em último, tem apenas dois.