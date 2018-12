Sete de Dourados anuncia retornos de Fernando Hilário e Otacílio Neto

Jed Vieira/Arquivo Fernando Hilário foi campeão estadual com o Sete em 2016

O Sete de Dourados anunciou os primeiros jogadores para o Campeonato Estadual 2019. O técnico Valdir Fortini, que deve aproveitar boa parte do elenco Sub-19 que vai disputar a Copa São Paulo, ganha jogadores que começam a montar uma espinha dorsal experiente para se juntar aos jovens atletas. Estão de volta ao Sete o goleiro e capitão campeão em 2016, Fernando Hilário, e o atacante Otacílio Neto, nomes que empolgaram torcedores nas redes sociais.

A volta de Fernando Hilário foi o primeiro anuncio do clube em sua página no Facebook. “Ele está de volta! Campeão pelo 7 de Dourados em 2016 o goleiro Fernando Hilario é o primeiro nome anunciado pela diretoria para o Estadual de 2019”, diz a postagem. Torcedores do clube que comentaram mostraram satisfação com a contratação. O jogador veio para o futebol sul-mato-grossense em 2015 para defender o Itaporã na Série B, trazido por Montalvão e depois, junto com o dirigente, veio para o Sete onde foi campeão e ainda disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Depois, defendeu a Portuguesa Santista-SP em 2017 e, neste ano, jogou no Jacobina-BA e no Iguatu-CE.

Otacílio Neto foi outro nome festejado pelo torcedor. O ex-atacante do Corinthians defendeu o Sete na boa campanha da Série D do Campeonato Brasileiro em 2016 e deixou excelente impressão. Depois outras tentativas foram feitas para que retornassem, mas sem sucesso, o que só acabou se concretizando agora. Otacílio estava no Nacional-SP, onde disputou a Copa Paulista.

Outros nomes devem ser anunciados essa semana e a apresentação dos jogadores acontece logo após a passagem de ano, dias 2 e 3 de janeiro. A estreia no Campeonato Estadual será no dia 19 contra o Águia Negra, no Estádio Loucão, em Maracaju, já que o time douradense, punido pelo TJD-MS, manda seus três primeiros jogos fora do Estádio Douradão.