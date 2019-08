Sem disputar base, Sete de Dourados perde vaga na Série A

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Sete e Operário na Semifinal de 2018; Após as últimas boas temporadas, o clube fica fora do Estadual 2020

O Sete de Dourados está mesmo fora do Campeonato Estadual 2020. A disposição do clube em se afastar do futebol profissional divulgada pelo presidente Tony Montalvão logo após a participação na competição deste ano se concretizou com a não inclusão do time nas competições de categorias de base, organizadas pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS). A participação em pelo menos uma delas é quesito obrigatório para disputar a Série A no ano seguinte. O dirigente também alegou a falta dos laudos do Douradão que deve ficar interditado por um longo período com a necessidade de reforma, conforme informou a assessoria da Prefeitura Douradense.



Neste ano, o Sete já ficou fora dos estaduais Sub-19 e Sub-17. Nesta segunda-feira (19), a Federação reuniu os clubes interessados em disputar o Estadual Sub-15, que seria a última chance do Sete disputar uma competição de base na temporada e mais uma vez não teve representante. “Já deixei claro que o Sete não vai disputar o Estadual 2020 e até por isso não colocamos nenhum time nos campeonatos de base. Sabemos que por isso vamos ter que recomeçar na Série B quando e se voltarmos”, disse o presidente Tony Montalvão, que se encontra em Portugal, onde coordena um clube da Terceira Divisão Nacional.

De acordo com Marcos Tavares, vice-presidente e coordenador de competições da Federação, a situação do Sete em relação à ausência no próximo Estadual agora é apenas questão burocrática. “Há uma lei que obriga o clube a participar de competições de base na temporada para estar apto e o Sete não cumpriu essa exigência em 2019. Cabe à Federação agora comunicar o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) que analisa o caso, mas não há nada que possa ser feito”, afirmou. Segundo o dirigente, não há no calendário da Federação mais nenhuma competição prevista nas cetegorias de base nesta temporada.

Além do clube douradense, devem obrigatoriamente disputar o Sub-15 para ficarem aptos às competições em 2020 o Urso de Mundo Novo, Novo FC, Operário AC, os três rebaixados, e ainda o campeão Águia Negra e o vice, Aquidauanense. Todos enviaram representantes para a reunião.

Lugar a mais

Sem o Sete, a Série A ganha mais uma vaga para clubes que vão disputar a Segunda Divisão, que deve acontecer entre outubro e dezembro. A competição deve ser disputada por Cene, de volta ao profissionalismo, Cena, Moreninhas, Pontaporanense e Maracaju. Misto de Três Lagoas, Ivinhema e Ubiratan seguem fora do futebol profissional.

Divulgação / Arquivo Pessoal Tony Montalvão está em Portugal, como coordenador do futebol do FC Pedras Rubras

Europa

Tony Montalvão está em Portugal, onde atualmente coordena o futebol do FC Pedras Rubras, que começou neste fim de semana a disputar a Terceira Divisão. Na estreia, perdeu para o Lourosa FC por 1 a 0, um dos favoritos ao título. “O adversário tem dez vezes o nosso orçamento e é o principal candidato ao título. No futebol dinheiro é importante mas não é tudo, tem que ter conhecimento, saber as peças que falta e que vão ajudar”, diz, confiante na recuperação.

Responsável pelo Sete desde 2016, Tony foi o responsável pelo primeiro e único título do time na Série A, neste mesmo ano. Na Copa do Brasil do ano seguinte, passou pelo River-PI na primeira fase e caiu diante do Sport-PE em seguida. Disputou ainda a Série D do Brasileiro em duas temporadas e terminou o Estadual entre os quatro melhores em 2017, 18 e 19.