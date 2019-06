Seleção treina e Tite confirma Ederson e Jesus contra o Catar

Lucas Figueiredo/CBF Mesmo com tempo fechado e chuva, Seleção treinou na Granja Comary

Alheio aos problemas particulares que envolvem o atacante Neymar, a Seleção Brasileira segue o período de treinos para a Copa América, ainda sem a apresentação dos últimos quatro jogadores. O goleiro Allisson e o atacante Roberto Firmino, campeões da Europa com o Liverpool-ING, se juntam ao grupo em Porto Alegre, antes do amistoso do domingo contra Honduras. O goleiro Cássio, do Corinthians, antecipou a apresentação para essa quarta-feira (5) pela manhã e o lateral Fágner, contundido, depende de avaliação médica para saber se terá condições de disputar a competição.

O técnico Tite ainda não confirmou a equipe titular para o amistoso desta quarta contra o Catar. Mas adiantou que o goleiro Ederson e o atacante Gabriel Jesus começarão a partida entre os 11. No treino da tarde desta segunda-feira, o treinador seguiu os trabalhos para reforçar os conceitos de jogo do Brasil e acertar últimos detalhes para o primeiro teste da preparação para a Copa América.

A Seleção realizou o seu penúltimo treino deste período na Granja Comary, em Teresópolis. O 13º dia de atividades em campo foi debaixo de chuva. Mas, como nos últimos dias, o grupo se dedicou intensamente ao trabalho. De um lado do gramado, os defensores treinaram o posicionamento da defesa.

Do outro lado, os auxiliares Cleber Xavier e Matheus Bachi promoveram um trabalho voltado para a criação ofensiva, no último terço do campo. Essa atividade reforça um dos pilares do estilo brasileiro de jogar, que é a proposição do jogo e a busca pelo gol. Usando sempre da habilidade, da técnica e dos recursos dos atletas em prol da melhor escolha para construção e desfecho da jogada ofensiva. O treino do dia terminou com uma sessão de bola aéreas, já projetando o estilo de jogo da equipe do Catar.

Cássio antecipa apresentação

O goleiro Cássio antecipará sua apresentação em um dia e estará à disposição da comissão técnica para o amistoso contra o Catar em Brasília. O terceiro goleiro será Phelipe, do Grêmio. O jogador trabalhou com Taffarel e Ederson durante toda a preparação na Granja por conta das ausências de Alisson e Cássio nessa etapa. Já Alisson e o companheiro de clube, Roberto Firmino, tiveram o voo cancelado e, por conta das dificuldades na logística, eles se apresentarão à Seleção no dia 6 em Porto Alegre.