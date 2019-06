Seleção enfrenta Austrália em Montpellier e pode ter Marta de volta

Assessoria/CBF Marta treinou normalmente nesta quarta e pode ser novidade contra a Austrália

A Seleção Brasileira Feminina volta a campo nesta quinta-feira (13) pela Copa do Mundo da França 2019. Em Montpellier, às 12h (MS), enfrenta a Austrália pela segunda rodada do Grupo C. No último treino, o técnico Vadão contou com todas as atletas, inclusive Marta, ausente na vitória da estreia sobre a Jamaica por 3 a 0. A confirmação da atacante na partida, porém, não foi confirmada. A outra partida da chave acontece sexta (14), entre Jamaica e Itália, em Reims.

Nesta quarta, o técnico Vadão comandou um trabalho tático voltando para o confronto. Todo o grupo participou da atividade, inclusive Marta, que desde já treina normalmente com a equipe, após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Apenas os quinze primeiros minutos iniciais foram abertos para os profissionais da imprensa, insuficiente para confirmar ou não a escalação da melhor jogadora do mundo.

Segundo o treinador, a decisão pode ser tomada atém momentos antes do jogo. “Ela tem chance? Tem chance. Treinou e tem chance. Mas isso ainda será resolvido em conjunto. Vamos fazer uma reunião hoje [quarta] ou amanhã [quinta], para decidir como ela vai se sentir. Tem respondido bem ao tratamento. Agora depende de uma conversa de todos nós, inclusive da própria Marta”, disse Vadão.

Vantagem em jogos oficiais

O confronto será mais um capítulo da rivalidade com jogos em competições importantes como Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. Entre jogos amistosos e competições oficiais, o duelo é marcado pelo equilíbrio. Contando apenas jogos por Copas do Mundo, as duas seleções se enfrentam três vezes, com duas vitórias brasileiras e uma australiana, justamente na última Copa em 2015, por 1 a 0. Em Olimpíadas, foram duas vitórias brasileiras na fase de grupos e, no Rio 2016, empate sem gols e vitória brasileira nos pênaltis nas quartas de final.

Na segunda rodada do grupo C, o duelo terá um teor diferente para cada seleção. O Brasil é líder, depois da vitória sobre a Jamaica, se vencer pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Já a Austrália, perdeu na primeira rodada para a Itália, e precisa da vitória para seguir viva no Mundial.