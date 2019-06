Seleção chega à Porto Alegre e encontra Alisson e Firmino

Lucas Figueiredo/CBF Roberto Firmino já estava em Porto Alegre na chegada da delegação da Seleção

A Seleção Brasileira chegou em Porto Alegre na noite desta quinta-feira (6) quase completa. O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, ambos campeões da Europa pelo Liverpool-ING, já estavam no hotel onde a delegação ficará hospedada e se apresentaram ao técnico Tite. O elenco soma agora 22 jogadores, faltando apenas o substituto de Neymar, cortado após o amistoso de quarta com o Catar por causa de uma contusão no tornozelo direito.

Os jogadores do time inglês seriam os últimos a se apresentar, mas a mudança forçada no ataque fará a Comissão Técnica anunciar nova convocação. O nome ainda não teria sido anunciado porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguarda a autorização da Conmebol para fazer a mudança. De acordo com informações da SporTV na noite desta quinta, jogador e clube já teriam sido avisados.

Para o amistoso contra Honduras, domingo, 15h (MS), no Estádio Beira-Rio, Tite deve manter a base do time que venceu o Catar por 2 a 0. As mudanças devem ser justamente os dois últimos a se apresentar. Alisson deve substituir Ederson no gol e Firmino ocuparia o lugar de Neymar. Antes, o cotado para sair era Gabriel Jesus.