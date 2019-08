São Paulo vence Ceará com gol do estreante Daniel Alves

Twitter Oficial/São Paulo FC Daniel Alves (esq) estreou com gol na vitória tricolor no Morumbi

Daniel Alves estreou no São Paulo mostrando que tem estrela. Neste domingo (18), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor recebeu o bom time do Ceará-CE e venceu por 1 a 0, gol justamente do jogador da Seleção Brasileira, voltando ao futebol nacional após várias temporadas ganhando títulos em diversos clubes da Europa. A partida foi vista por quase 50 mil torcedores tricolores, que fizeram muita festa. O São Paulo, agora com 27 pontos, está na quinta posição, mas agora apenas cinco abaixo do líder Santos. Já o Vozão tem 20 e ocupa a 11ª colocação.

O jogo

Estreando com a camisa do Tricolor paulista, Daniel Alves mostrou suas credenciais antes do primeiro minuto de jogo. Depois de receber cruzamento de Reinaldo, o camisa 10 bateu de primeira para boa defesa de Diogo Silva. Aos 12, foi a vez do Ceará chegar com Perigo. Fabinho saiu em velocidade pela direita e tocou para Samuel Xavier, que soltou o pé, mas parou nas mãos do arqueiro Tiago Volpi. A partir daí, as chances só voltaram a aparecer nos minutos finais da etapa inicial.

Já na marca dos 38, Thiago Galhardo quase marcou um gol olímpico no Morumbi. A resposta do São Paulo foi rápida e certeira. Juanfran fez boa jogada e achou Raniel dentro da área. O atacante ajeitou para Daniel Alves, que com categoria escapou da marcação e bateu direto para o fundo das redes, aos 39, fazendo 1 a 0. Querendo estragar a festa tricolor, o Vozão voltou ao ataque, aos 42 minutos. Samuel Xavier arriscou o chute da entrada da área e viu Tiago Volpi voar para evitar o empate. Segundos antes do intervalo, Daniel Alves cobrou falta direto para o gol rente à meta alvinegra.

O jogo voltou para o segundo tempo em ritmo acelerado. Logo nos primeiros minutos, o time da casa teve duas chances para ampliar a vantagem. Na primeira, Raniel esbarrou na trave e, na segunda, Antony parou nas mãos de Diogo Silva. Já o Ceará chegou com perigo com João Lucas e Thiago Galhardo. Nos minutos finais do duelo, as equipes testaram o coração do torcedor. Aos 39, Raniel quase ampliou para o São Paulo. E, aos 45, o Vozão assustou depois de boa jogada de Samuel Xavier, mas Matheus Gonçalves não conseguiu completar para o gol.