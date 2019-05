São Paulo e Flamengo ficam no empate no Morumbi

Daniel Vorley/AGIF/CBF São Paulo e Flamengo fizeram jogo movimentado no Morumbi, mas sem vencedor

A sequência da terceira rodada do Campeonato Brasileiro não poderia ser melhor para o líder Atlético-MG. São Paulo e Flamengo se enfrentaram e não passaram de um empate em 1 a 1, acabando com a campanha 100% do Tricolor, que não aproveitou o fato do adversário estar com uma equipe recheada de reservas. Outro que perdeu a campanha perfeita foi o Santos que ficou no 0 a 0 com o CSA-AL em Maceió.

O jogo

Embalado pelo bom início de campeonato e motivado pelo torcedor que compareceu ao Morumbi, o São Paulo foi para cima logo nos primeiros minutos do confronto. Com menos de cinco minutos de bola rolando, o Tricolor chegou com perigo duas vezes. Aos dois, após boa troca de passes entre Pato e Reinaldo, Tchê Tchê finalizou em cima da marcação. Na sequência, foi a vez de Lizieiro arriscar para boa defesa de César.

Passada a pressão inicial dos mandantes, o Rubro-Negro foi ataque e precisou de apenas uma chance. Berrío deu belo passe para Hugo Moura, que devolveu para o camisa 28 abrir a contagem, aos sete minutos. Querendo o empate, o São Paulo voltou a assustar aos 25. Antony, na tentativa de cruzar, mandou a bola no travessão. E já na marca dos 42, Tchê Tchê teve nova oportunidade, mas viu César aparecer para salvar o Fla.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo diminuiu e o Tricolor passou a comandar as ações ofensivas levando perigo principalmente nos chutes de fora da área. Depois de tanto insistir, a pressão são paulina se transformou em bola na rede já aos 37 minutos. Hernanes cabeceou e César fez grande defesa, mas no rebote Tchê Tchê limpou a marcação e deixou tudo igual, fechando o placar em 1 a 1.