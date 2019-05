São Paulo e Atlético-MG vencem e lideram o Brasileirão

Andre Borges/AGIF Pato marcou seu primeiro gol na volta ao São Paulo e ajudou o Tricolor Paulista a chegar a liderança

No fechamento da quarta-feira na segunda rodada do Brasileirão, São Paulo e Atlético-MG venceram Goiás e Vasco, respectivamente, ambos por 2 a 1 fora de casa, e lideram a competição com 100% de aproveitamento.



No Serra Dourada, o Goiás tentou pressionar o São Paulo no início da partida. Apostando na velocidade do atacante Michael, o Esmeraldino imprimiu um ritmo intenso nos primeiros minutos, mas esbarrou na sólida defesa tricolor. Bem postado em campo, o time paulista passou a controlar as ações e, aos 31 minutos, saiu na frente com Alexandre Pato. Após cruzamento de Igor Vinícius, o atacante finalizou rasteiro e marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor desde sua volta. Aproveitando o bom momento, os visitantes foram para cima e ampliaram aos 35 minutos em chute colocado de Toró, 2 a 0. Antes do intervalo, já nos acréscimos, Leandro Barcia mostrou oportunismo e descontou, 2 a 1. Valorizando a posse de bola, o São Paulo segurou a vantagem até o final e assumiu a liderança provisória da competição.



Em São Januário, o respeito entre as equipes tomou conta do primeiro tempo. Estudando o adversário, as duas equipes priorizaram a marcação e as defesas prevaleceram. Com poucas chances claras de gol, o empate sem gols permaneceu até o intervalo. No segundo tempo, o zero saiu do marcador em grande estilo. De longa distância, Elias arriscou e soltou uma bomba para colocar o Atlético-MG em vantagem aos 13 minutos. A resposta do Vasco não demorou muito e, aos 20 minutos, Maxi López mostrou oportunismo e tocou na saída do goleiro Victor, 1 a 1. O confronto ficou aberto e, com mais um golaço, o Galo arrancou a vitória aos 45 minutos. Com categoria, Chará acertou o ângulo e definiu o jogo a favor dos mineiros, 2 a 1.



No outro jogo do mesmo horário, o Fortaleza venceu o Athletico-PR por 2 a 1 chegando aos três primeiros pontos e evitando que o rival também liderasse com 100%.



A rodada do Brasileirão será completada nesta quinta-feira com mais dois jogos. O Santos recebe o Fluminense às 18h15 (de MS) e o Botafogo joga diante do Bahia às 19h. Santos e Bahia também podem chegar aos mesmos seis pontos de São Paulo e Atlético-MG se vencerem.