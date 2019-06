Santos vence Corinthians e assume liderança provisória do Brasileirão

Ivan Storti/Santos FC Vitória em casa sobre o rival deixa o Santos, pelo menos, na segunda posição na pausa para Copa América

O Campeonato Brasileiro tem novo líder, pelo menos provisoriamente até que a nona rodada seja concluída. Nesta quarta-feira (12) o Santos venceu o clássico com o Corinthians por 1 a 0, gol de Eduardo Sasha, e passou o Palmeiras que enfrenta o Avaí-SC, no Allianz Parque, nesta quinta. O Peixe agora tem 20 pontos e garantiu, pelo menos, a vice-liderança durante a pausa da competição para a Copa América. O Timão, por outro lado, com 12 pontos, é o décimo e pode perder mais uma ou duas posições na conclusão da rodada.

O jogo

O primeiro tempo do clássico paulista na Vila Belmiro até começou equilibrado, mas aos poucos o Santos passou a controlar o confronto. As primeiras chances do Peixe foram com Jean Luca. A primeira parou nas mãos do goleiro Walter, enquanto a segunda tirou tinta da trave. A equipe da casa ainda teve outras duas oportunidades com Jorge e Marinho, mas pecou na hora da finalização e não conseguiu mexer no marcador.

Na volta do intervalo, a bola enfim encontrou as redes aos 13 minutos. Após boa trama da equipe santista, Soteldo recebeu dentro da área e tocou para trás, Sasha apareceu livre e não perdoou, batendo no contra pé de Walter. O gol deu tranquilidade para o Peixe que passou a cadenciar o ritmo da partida. Nos acréscimos, Sasha quase anotou o segundo dele no jogo, mas parou na trave.

Outros jogos

A nona rodada teve ainda as vitórias do Grêmio sobre o Botafogo por 1 a 0, gol de Jean Pyerre, o Flamengo bateu o CSA-AL por 2 a 0, gols de Vitinho e Gabriel, Internacional fez 3 a 1 no Bahia-BA, gols de Rodrigo Lindoso, Rafael Sobis e D’Alessandro, com Fernandão descontando para o Tricolor, e o Fortaleza-CE, com dois gols de André Luís, venceu o Cruzeiro por 2 a 1, com Sassá descontando.

Na classificação, Santos tem 20 pontos, um a mais que o Palmeias, agora em segundo. Flamengo agora é terceiro com 17 e o Internacional completa o G4 com 16, ambos podem ser ultrapassados pelo Atlético-MG que enfrenta, em casa, o São Paulo na rodada. Na zona de rebaixamento estão Chapecoense-SC com sete pontos, Vasco da Gama e CSA com seis e o lanterna Avaí com quatro pontos.