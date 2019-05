Santa Cruz vence o ABC e deixa a lanterna na Série C

Rodrigo Baltar/Santa Cruz FC Santa Cruz conquista vitória em casa e começa a se recuperar no Brasileiro

A quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro começou neste sábado (25) com três jogos. Em casa, o Santa Cruz-PE venceu o ABC-RN, de virada, por 2 a 1. Já os confrontos São José-RS x Juventude-RS e Confiança-SE e Náutico-PE terminaram com um empate em 1 a 1.

Grupo A

Confiança e Náutico fizeram um confronto bastante movimentado no Batistão. Apesar da intensidade durante todo o primeiro tempo, os gols da partida saíram somente na segunda metade do jogo. Após cobrança de escanteio, Henrique se antecipou da marcação e cabeceou bonito para colocar os visitantes na frente, aos 15 minutos. A vantagem não durou muito e a resposta sergipana veio na mesma moeda. Aos 21, após cruzamento na área, Bruninho, de cabeça, deixou tudo igual: 1 a 1.

No outro jogo do grupo, o Santa Cruz recebeu o ABC no Arruda e novamente a bola só balançou durante a etapa complementar. Querendo a vitória em casa, o Tricolor foi para cima, mas acabou dando espaços para o Alvinegro potiguar. Aos 27 do segundo tempo, os visitantes saíram em rápido contra-ataque e Jefinho abriu o placar: 1 a 0. Menos de cinco minutos depois, a arbitragem assinalou pênalti para o Santa. Pipico bateu com segurança e empatou a partida. O gol da virada do time da casa veio já nos acréscimos. Misael aproveitou uma falha da defesa adversária e garantiu os três pontos para o Santa Cruz: 2 a 1.

Grupo B

No Passo D'Areia, o duelo gaúcho entre São José e Juventude terminou com mais 1 a 1 no placar. Como tradição neste sábado, os gols do jogo saíram somente na segunda etapa. Aos 31 minutos, Luiz Eduardo, de cabeça, colocou os mandantes em vantagem. O Alviverde respondeu na marca dos 37. Breno encobriu o goleiro adversário para deixar tudo igual e dar número finais ao confronto.