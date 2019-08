Santa Cruz vence e segue na briga por vaga nas quartas da Série C

Marcel Lisboa/AGIF/CBF Santa Cruz venceu o Globo e vai lutar pela classificação na última rodada da primeira fase

A primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro está no fim e com briga acirrada por lugar nas quartas de final nos dois grupos. No rebaixamento, ABC-RN, Luverdense-MT e Atlético-AC estão com a queda definida, sobrando uma vaga indesejável na Série D 2020 para ser definida. Neste domingo (18), três jogos foram realizados. Fora de casa, o Treze-PB venceu o Confiança-SE por 1 a 0 e deixou da zona de rebaixamento. Já o Santa o Cruz-PE derrotou o Globo-RN por 2 a 1 e continua firme na briga pela classificação. No único duelo do Grupo B, o Boa-MG também levou a melhor fora de casa vencendo o Ypiranga-RS por 1 a 0.

Grupo A

Jogando em casa, o Confiança entrou em campo podendo garantir a classificação para as quartas da Série C. Do outro lado, o Treze precisava da vitória para se manter firme na luta contra o rebaixamento. No Estádio Batistão, as chances foram poucas e a redes só foi balançar no segundo tempo. Aos 32 minutos, os paraibanos chegaram com Diego Ceará. O camisa 9 arriscou o chute e viu Thallyson na tentativa de afastar o perigo mandar contra o próprio gol, marcando contra. Com o resultado, o Treze deixou o Z2 e soma agora 18 pontos. Já a equipe sergipana tem 25, ocupa a quarta colocação e vai brigar pela vaga na última rodada.

No outro jogo, o Santa Cruz fez valer o mando de campo diante do Globo e se manteve vivo na disputa pela classificação. Na Arena Pernambuco, o time potiguar ensaiou uma pressão inicial, mas aos poucos o Tricolor pernambucano colocou ordem na casa e passou ter maior volume de jogo. Aos 16, Augusto fez bela jogada individual e deixou Elias na boa para empurrar para o fundo das redes: 1 a 0. Na etapa complementar, o Globo foi em busca do empate, mas novamente foi o Santa que marcou primeiro. Já na marca dos 39, Charles ampliou a vantagem do time da casa. Nos acréscimos, os visitantes descontaram em chute de Claudio, que foi morrer no ângulo da meta pernambucana, fazendo 2 a 1 e fim de jogo. A vitória colocou o Santa Cruz na quinta posição, com 25 pontos. Já o Globo tem 16 e entrou na zona de rebaixamento. A equipe potiguar precisa vencer o próximo jogo e torcer por um tropeço do Treze para se manter na Série C.

Grupo B

No único jogo da chave, o Ypiranga recebeu o Boa no Colosso da Lagoa. Querendo a vitória para tentar confirmar a classificação, os gaúchos controlaram o jogo durante grande parte dos 90 minutos, mas não conseguiram transformar o domínio em bola na rede. Do outro lado, os mineiros souberam aproveitar a chance que apareceu e saíram de campo com mais três pontos. O gol dos visitantes saiu aos 16 minutos do segundo tempo. Após bom contra-ataque, Índio aproveitou cruzamento rasteiro para balançara as redes: 1 a 0. Com o resultado, o Ypiranga segue com 25 pontos e aparece agora na quarta posição. Já o Boa é oitavo, com 20 pontos.