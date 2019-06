Quartas de final da Copa do Brasil terá clássico mineiro

Tamanho do texto

Vinnicius Silva/Cruzeiro EC Na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi melhor e ficou com o título

A Copa do Brasil teve os confrontos das quartas de final definidos nesta segunda-feira (10). O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro e, como era esperado, um dos duelos será clássico regional. Considerada a competição mais rentável do continentes, cada um dos oito clubes recebem R$ 3,15 milhões de cota pela participação nesta fase e o campeão, entre premiações e cotas, acumulará aproximadamente R$ 74 milhões.

O primeiro sorteio aconteceu para definir os confrontos. Dos dois possíveis clássicos regionais, um se confirmou. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam por um lugar na semifinal. Os dois decidiram o Campeonato Mineiro, com vantagem para a Raposa, e agora estão frente a frente para mais um duelo nesta rivalidade histórica. Quem passar joga contra o classificado entre Palmeiras e Internacional. Na outra chave, Bahia-BA e Grêmio fazem um duelo e, do outro lado, Athletico-PR e Flamengo, com os vencedores fazendo uma semifinal.

Em seguida foi feito novo sorteio para se definir a ordem dos confrontos e o mando em cada rodada. Grêmio, Cruzeiro, Athletico e Palmeiras jogam em casa a rodada de ida. Consequentemente, Bahia, Atlético, Flamengo e Internacional são os mandantes das partidas de volta.

De acordo com a tabela básica da competição, as partidas acontecem após a Copa América, previamente entre os dias 10 e 17 de julho. A tabela detalhada com datas, horários e transmissão pela TV deve ser divulgada pela CBF nos próximos dias.