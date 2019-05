Prefeitura abre 110 vagas para o Programa Movimenta Campo Grande

Divulgação/PMCG Os 110 profissionais vão atuar no Programa Movimenta Campo Grande

O processo seletivo simplificado vai contratar profissionais da área de educação física para atuar no Programa Movimenta Campo Grande. Por meio da Fundação de Esportes (Funesp), a Prefeitura vai contratar 110 agentes sociais de esporte e lazer, que vão atuar nas áreas de atletismo, ballet, basquete, musculação e outras 40 modalidades. As inscrições serão realizadas presencialmente, nos dias 27 e 28 de maio.

De acordo com o edital publicado nesta manhã (23), as contratações serão válidas por um ano, com carga horária de 30 a 40 horas semanais. Os salários variam de acordo com a função, de R$ 2,4 mil a R$ 3,2 mil. A seleção será feita em duas etapas: inscrição presencial e prova de títulos; e entrevista técnica individual. No ato do cadastro, o candidato deve apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, currículo, documentos e comprovantes de experiência na área de interesse.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer nos dias 27 e 28 deste mês no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho - SEMED, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, Vila Margarida. A ficha de inscrição está anexada no edital de abertura do processo seletivo.

Vagas

Do total de vagas, 10 são para coordenadores, divididas nas modalidades de práticas esportivas, e as outras 100 serão para agentes sociais nas modalidades esportivas (4), musculação (6), futebol (4), ginástica artística (8), ginástica rítmica (4), paradesporte (2), ginástica/ritmos (12), pilates (7), corrida e funcional (4), handebol (1), atletismo (4), natação (7) e modalidades esportivas (3), ballet (3), ballet aquático (2), basquete (2), badminton (1), beach tennis (1), capoeira (2), ciclismo (1), futebol americano (1), futsal (1), fit dance (2), JiuJitsu(1), judô (1), karate (2), Kung Fu (1), Taekwondo(1), recreador (2), tênis de campo (1), voleibol(2), vôlei de praia (2), zumba(7).