Petrallás renuncia cargo de vice da FFMS e fica no Operário

Anderson Ramos / Capital News Petrallás renunciou à FFMS e segue na presidência do Operário

O presidente do Operário Futebol Clube Estevão Petrallás permanecerá no cargo até o final da temporada. Nesta terça-feira (30) o comandante era esperado na Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) para assumir o posto de vice-presidente da entidade no novo mandato de Francisco Cezário, mas optou pela renúncia por entender que o Galo ainda precisa dele.

Petrallás venceu com a chapa de Cezário na eleição em abril de 2018 com 35 dos 38 votos possíveis entre profissionais, amadores e ligas. Além do presidente do Galo, foram eleitos como vice de Cezário: Jamiro Rodrigues de Oliveira, Marco Antonio Tavares, Romeu Castro, Carlos Alberto de Assis, Alfredo Zamlutti Junior, Joaquim Soares e Américo Ferreira da Silva.

"Sinto que o Operário FC ainda precisa do meu empenho e dedicação, agradeço ao Presidente Francisco Cezario pela confiança, continuarei à disposição para contribuir com a Federação de Futebol no que estiver ao meu alcance, e o que for melhor para nosso futebol MS", disse o Petrallás ao justificar a carta de renúncia.

Com o “não” à FFMS, Estevão segue na presidência do Operário para o Campeonato Brasileiro Série D e a Copa Verde. Depois, deixa o posto para o Coronel Duarte conforme anunciado na apresentação do elenco na semana passada.

Já em relação ao novo mandato de Cezário, presidente da FFMS desde 1998, portanto o sexto seguido, vai até 30 de abril de 2023. Ele poderá concorrer em mais uma eleição segundo o estatuto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).