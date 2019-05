Paysandu vence Tombense, mantém 100% e lidera Série C

Thiago Gomes/AGIF/CBF Paysandu fez valer o mando de campo para vencer equipe mineira

O Paysandu-PA lidera e está 100% na Série c do Campeonato Brasileiro. No encerramento da segunda rodada, o Papão venceu o Tombense-MG por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (6), e assumiu a ponta do Grupo B, com seis pontos. O gol da vitória bicolor foi marcado por Nicolas.

O primeiro tempo no Estádio da Curuzu começou e terminou com o 0 a 0 no placar. Jogando em casa, o Paysandu criou as melhores chances. Na primeira delas, aos 18, Tony cruzou na medida para Nicolas, mas o goleiro Felipe entrou em ação para evitar o gol bicolor. Dez minutos depois, o camisa 11 do Papão teve outra oportunidade de mexer no marcador e, dessa vez, a trave salvou o Tombense.

O segundo tempo mal começou e o Paysandu abriu vantagem. Aos quatro minutos, Vinícius Leite apareceu pela direita e cruzou na área para Nicolas desencantar no jogo e fazer 1 a 0. Para buscar o empate, o time mineiro se lançou ao ataque, mas com pouca criatividade não conseguiu encontrar os espaços na defesa adversária. Do outro lado, o Papão desperdiçou algumas chances nos contra-ataques. Sem mais bola na rede, a equipe da casa sacramentou sua segunda vitória na Série C.