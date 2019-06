Paraguai vacila e só empata com Catar na Copa América

Tânia Rego/Agência Brasil No Maracanã com pouco público, Paraguai e Catar terminaram iguais

O Paraguai perdeu a chance de vencer na estreia da Copa América. Neste domingo, no Rio de Janeiro, abriu 2 a 0 sobre o Catar e, quando parecia ter o jogo na mão, permitiu o empate do adversário, o que pode até custar a classificação no grupo que ainda tem Argentina e Colômbia.

No Maracanã, Paraguai e Catar jogaram para quase 20 mil torcedores e esses não demoraram para ver bola na rede. Logo aos dois minutos, o zagueiro português naturalizado catari tocou com a mão na bola dentro da área. Pênalti que Cardozo cobrou com segurança para abrir o placar. Assustado no início, o Catar equilibrou o jogo e só não empatou por causa da atuação segura do goleiro Gatito Fernandez, do Botafogo.

Na etapa final, o Paraguai voltou mais aceso com a entrada do santista Derlis González e chegou a fazer o segundo aos cinco minutos, também com Cardozo, mas o VAR acusou irregularidade na jogada. A vantagem foi efetivada aos dez minutos em um golaço de Derlis, de fora da área. Depois foi a vez do Catar jogar e, aos 22, Almoez Ali, de fora da área, acerta o ângulo de Gatito para diminuir. O empate veio aos 31, em uma bela triangulação do ataque catari, concluído por Khoukhi, fechando o placar em 2 a 2.

Os dois time somam agora um ponto na chave, que tem a Colômbia na liderança com três pontos e a Argentina sem pontuar. Paraguai e Catar voltam a campo na próxima quarta (19), pela segunda rodada do Grupo B. Às 17h30 (MS), os cataris enfrentam a Colômbia no Morumbi, em São Paulo. Às 20h30 (MS), é a vez de os paraguaios encararem a Argentina no Mineirão, em Belo Horizonte.