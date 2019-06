Palmeiras vence Avai e garante liderança do Brasileirão na pausa para Copa América

Agência Palmeiras Deyverson ganha do zagueiro e desvia a bola de Vladimir para marcar o primeiro gol verde

O Campeonato Brasileiro encerra a sua primeira parte antes da parada para a Copa América com mais uma vitória do líder Palmeiras. Nesta quinta-feira (13), o Verdão recebeu o lanterna Avaí-SC e jogou o suficiente para vencer por 2 a 0, gols de Deyerson e Bruno Henrique, retomando a primeira posição, provisoriamente nas mãos do Santos. Com dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Palmeiras ainda aguarda a confirmação da vitória sobre o Botafogo pelo STJD na próxima semana para abrir cinco pontos na frente.

No Allianz Parque, o Palmeiras foi soberano no primeiro tempo, com 63% de posse de bola e quatro finalizações, mas o gol não saiu tão rápido. Depois quase marcar com Diogo Barbosa, Zé Rafael e Edu Dracena, o Palmeiras só foi abrir o placar aos 34 minutos. Deyverson recebeu na grande área e tocou de cobertura sobre o goleiro Vladimir. O zagueiro Kundé ainda tentou evitar a bola de entrar, sem sucesso.

O Palmeiras continuou em ritmo forte na segunda etapa. Quase fez o segundo aos 15 minutos, em cabeceio de Edu Dracena. Mas não tardou e o Verdão ampliou a vantagem em seguida. Dudu, na ponta da área, rolou para Bruno Henrique. O meia ajeitou com tranquilidade e bateu forte no canto de Vladimir, marcando o segundo. Depois, o líder apenas controlou a partida, administrando a vantagem e garantindo mais uma vitória em casa.

Outros jogos

A oitava rodada teve ainda outros quatro jogo. Em São Januário, Danilo Barcelos marcou o único gol do jogo na vitória do Vasco da Gama sobre o Ceará-CE por 1 a 0, resultado que tirou o time carioca da zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. No Independência, Atlético-MG e São Paulo empataram em 1 a 1, gol de Alerrandro para o Galo e Alexandre Pato igualando. Mesmo placar de Chapecoense-SC e Fluminense na Arena Condá, gols de Everaldo para os catarinenses e Ganso empatando, cobrando pênalti. No Serra Dourada, o Goiás-GO conseguiu outra vitória ao bater o Athletico-PR por 2 a 1, gols de Kayke e Leandro Barcia, com Rafael Vaz, com gol contra, descontando.

Com nove rodadas, o campeonato chega à pausa para a Copa América com o Palmeiras liderando com 22 pontos, seguido pelo Santos com 20, Flamengo 17 e Internacional com 16, completando o G4. Na zona de rebaixamento estão Chapecoense e Cruzeiro com oito pontos, CSA-AL com seis e o Avaí, na última posição, com quatro pontos.

Confira a tabela completa clicando no link aqui