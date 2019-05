Palmeiras se isola na liderança após fechamento da 5ª rodada

Divulgação Verdão se isolou da ponta da tabela e segue invicto na competição

O Brasileirão 2019 tem um líder isolado. Após o fechamento da 5ª rodada neste domingo (19), o Palmeiras não tem mais “parceiros” na primeira posição devido a goleada de sábado sobre o Santos por 4 a 0 no Pacaembu.



O Verdão fez valer o mando de campo para vencer com sobras o rival em jogo direto pela ponta da tabela. Gustavo Gomez, de cabeça, abriu o placar aos 6 minutos de jogo. Deyverson ampliou ainda no primeiro tempo após receber bom passe Dudu aos 18. Raphael Veiga fez o terceiro aos 7 do segundo tempo. E Hyoran fechou a conta aos 42 minutos.



Com o triunfo o Palmeiras chegou a 13 pontos e deixou o Peixe na quarta posição com 10. Na próxima rodada o atual campeão nacional visita o Botafogo no sábado, às 15h. No dia seguinte, também às 15h, o Santos recebe o Internacional.



Outros jogos

A segunda posição do campeonato está com o Atlético-MG que venceu no sábado o Flamengo por 2 a 1 e chegou a 12 pontos. O Rubro-Negro está em nono com sete pontos.



Em terceiro vem o São Paulo que somou seu 11º ponto ao empatar sem gols com o Bahia no domingo pela manhã no Morumbi. O Tricolor Paulista também está invicto na competição. O Bahia é o 11º com sete pontos.



Dentro da zona de classificação para Libertadores ainda está o Internacional que venceu o CSA por 2 a 0 domingo no Beira-Rio e somou seu nono ponto. Os alagoanos estão dentro da zona de rebaixamento na 18ª posição com três. O Goiás fecha o G-6 após vencer o Botafogo no domingo em casa por 1 a 0 e subir para nove pontos. O time carioca vem logo na sequência, em sétimo, com também nove pontos.



O Corinthians subiu para oitavo ao bater os reservas do Athletico Paranaense em Curitiba neste domingo por 2 a 0. O Timão tem oito pontos, enquanto os paranaenses estão em 10º com sete.



O Ceará bateu o Grêmio em Fortaleza por 2 a 1 neste domingo e chegou aos seis pontos na 12ª posição. A derrota custou aos gaúchos a vice-lanterna da competição com apenas dois pontos.



Na sequência, o Fluminense, que goleou o Cruzeiro por 4 a 1 no sábado, subiu a 13ª posição com seis pontos. O time mineiro é o 15ª com a mesma pontuação. Entre eles, está o Fortaleza que venceu a Chapecoense por 3 a 1 em Chapecó. A Chape é a 14ª com quatro pontos.



No duelo de “desesperados”, Vasco e Avaí empataram em 1 a 1 e ambos os times seguem na zona de rebaixamento. Os catarinenses estão em 17ª com três pontos. Os cariocas em último com apenas dois.