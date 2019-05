Palmeiras, Grêmio e São Paulo jogam pelas oitavas da Copa do Brasil

Agência Palmeiras Palmeiras pode ter um time diferente do que venceu o Santos no sábado

A rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil segue nesta quarta-feira (22) com três partidas. Nos jogos, equipes que entram na competição agora, como Palmeiras, Grêmio e São Paulo, que disputam ou disputaram a Libertadores, e o Sampaio Côrrea-MA, campeão da Copa do Nordeste. Bahia-BA e Juventude-RS disputam o torneio desde a primeira rodada.

O primeiro jogo da noite acontece no Estádio Castelão, em São Luis, às 18h15 (MS). Sampaio Côrrea enfrenta o Palmeiras no primeiro jogo entre eles. O time maranhense está na Série C do Brasileiro e ocupa a segunda posição do Grupo A, com duas vitórias e dois empates. Pela frente terá o líder do Brasileirão, com quatro vitórias em cinco jogos disputados e apenas um gol levado. Rodrigo D’Alonso Ferreira será o árbitro, auxiliado por Helton Nunes e Alex dos Santos, de Santa Catarina.

Às 20h30 (MS) acontecem dois jogos. No Estádio Alfredo Jaconi acontece o duelo gaúcho entre Juventude e Grêmio. O time de Caxias do Sul também disputa a Série C e ocupa a segunda posição do Grupo B e vem de duas vitórias seguidas. Já o Tricolor não passa por bom momento no Brasileirão. Tem apenas dois pontos em cinco jogos disputados e ocupa a penúltima posição. Ricardo Marques Ribeiro será o árbitro, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer, ambos de Minas Gerais e pelo sul-mato-grossense Eduardo Gonçalves da Cruz.

No Estádio do Morumbi, São Paulo e Bahia abrem o confronto entre clubes que disputam a Série A do Brasileiro. O Tricolor paulista faz boa campanha e ainda está invicto, com três vitórias e dois empates, ocupando a terceira posição com 11 pontos. Já os baianos estão em posição intermediária, com sete pontos e na 11ª posição. O árbitro será Bruno Arleu de Araujo, com Luiz Cláudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, todos do Rio de Janeiro.